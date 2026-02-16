 Aller au contenu principal
Le fonds d'investissement américain Wellington monte à 5% du capital d'Elis
16/02/2026

Le fonds d'investissement américain Wellington Management Group, le troisième actionnaire d' Elis , a franchi en hausse le seuil de 5% du capital du groupe français de blanchisserie industrielle, selon un avis diffusé lundi auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

En date du 11 février, le gestionnaire d'actifs basé à Boston détenait exactement 5% du capital et 4,12% des droits de vote à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché, peut-on lire dans le document.

En plus de ces 11 654 147 titres, Wellington précise détenir 39 964 actions Elis résultat de la détention de contrats d'échange sur actions dits "equity swaps" exerçables à horizon 2028 et 2033.

A en croire le dernier rapport semestriel 2025 de l'entreprise, Wellington Management Group est le troisième actionnaire du groupe derrière le fonds de pension canadien Canada Pension Plan et la holding brésilienne BWSA, l'actionnaire majoritaire de Verallia.

