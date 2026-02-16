Le fonds d'investissement américain Wellington monte à 5% du capital d'Elis
En date du 11 février, le gestionnaire d'actifs basé à Boston détenait exactement 5% du capital et 4,12% des droits de vote à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché, peut-on lire dans le document.
En plus de ces 11 654 147 titres, Wellington précise détenir 39 964 actions Elis résultat de la détention de contrats d'échange sur actions dits "equity swaps" exerçables à horizon 2028 et 2033.
A en croire le dernier rapport semestriel 2025 de l'entreprise, Wellington Management Group est le troisième actionnaire du groupe derrière le fonds de pension canadien Canada Pension Plan et la holding brésilienne BWSA, l'actionnaire majoritaire de Verallia.
Valeurs associées
|27,1000 EUR
|Euronext Paris
|-0,37%
