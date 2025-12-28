 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fondateur de Coupang, Kim Bom, présente ses excuses pour la fuite de données et s'engage à verser une compensation
information fournie par Reuters 28/12/2025 à 06:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires et du contexte du fondateur Kim au paragraphe 2) par Heejin Kim

Le président et fondateur de Coupang CPNG.N , Kim Bom, a présenté ses "excuses sincères" pour la récente fuite de données de clients et s'est engagé à dévoiler un plan de compensation dès que possible, dans une déclaration publiée sur le site Web de la société sud-coréenne.

Le président de Coupang, basé aux États-Unis, qui a publié sa déclaration en coréen, a fait l'objet de vives critiques en Corée du Sud pour ne pas avoir assisté aux auditions parlementaires à Séoul sur l'une des pires violations de données du pays.

Kim Bom a déclaré que l'entreprise, en coopération avec le gouvernement, avait restauré toutes les informations personnelles ayant fait l'objet d'une fuite, et a confirmé que les données de 3 000 des 33 millions de clients de Coupang avaient été sauvegardées par un suspect sur son ordinateur personnel, mais qu'elles n'avaient été ni transférées ni vendues à des tiers.

Coupang annoncera dès que possible un plan de compensation pour les clients sud-coréens, a-t-il déclaré, sans donner plus de détails. Il a également promis des investissements et des réformes pour prévenir les violations de données.

Les législateurs sud-coréens cherchent à intenter une action en justice contre le fondateur milliardaire de l'entreprise, arguant que le distributeur en ligne coté à New York tire l'essentiel de ses revenus des ventes réalisées en Corée du Sud.

Kim Bom a déclaré que Coupang avait travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement sud-coréen dans le cadre de l'enquête sur la violation, tout en préservant la confidentialité.

Ce commentaire fait suite à une plainte du gouvernement selon laquelle l'entreprise aurait divulgué unilatéralement des informations indiquant que le suspect était un ancien employé.

Valeurs associées

COUPANG RG-A
24,280 USD NYSE +6,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank