Le fondateur de Coupang, Kim Bom, présente ses excuses pour la fuite de données et s'engage à verser une compensation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires et du contexte du fondateur Kim au paragraphe 2) par Heejin Kim

Le président et fondateur de Coupang CPNG.N , Kim Bom, a présenté ses "excuses sincères" pour la récente fuite de données de clients et s'est engagé à dévoiler un plan de compensation dès que possible, dans une déclaration publiée sur le site Web de la société sud-coréenne.

Le président de Coupang, basé aux États-Unis, qui a publié sa déclaration en coréen, a fait l'objet de vives critiques en Corée du Sud pour ne pas avoir assisté aux auditions parlementaires à Séoul sur l'une des pires violations de données du pays.

Kim Bom a déclaré que l'entreprise, en coopération avec le gouvernement, avait restauré toutes les informations personnelles ayant fait l'objet d'une fuite, et a confirmé que les données de 3 000 des 33 millions de clients de Coupang avaient été sauvegardées par un suspect sur son ordinateur personnel, mais qu'elles n'avaient été ni transférées ni vendues à des tiers.

Coupang annoncera dès que possible un plan de compensation pour les clients sud-coréens, a-t-il déclaré, sans donner plus de détails. Il a également promis des investissements et des réformes pour prévenir les violations de données.

Les législateurs sud-coréens cherchent à intenter une action en justice contre le fondateur milliardaire de l'entreprise, arguant que le distributeur en ligne coté à New York tire l'essentiel de ses revenus des ventes réalisées en Corée du Sud.

Kim Bom a déclaré que Coupang avait travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement sud-coréen dans le cadre de l'enquête sur la violation, tout en préservant la confidentialité.

Ce commentaire fait suite à une plainte du gouvernement selon laquelle l'entreprise aurait divulgué unilatéralement des informations indiquant que le suspect était un ancien employé.