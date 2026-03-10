La Finlande met en garde contre une recrudescence de l'espionnage russe après la fin de la guerre en Ukraine

Des militaires finlandais installent leur drapeau national au siège de l'OTAN à Bruxelles, le 4 avril 2023 ( AFP / JOHN THYS )

L'espionnage russe pourrait se renforcer en Finlande une fois la guerre en Ukraine terminée, alertent mardi les services de renseignement et de sécurité finlandais (Supo) dans leur rapport annuel.

Le conflit en Ukraine, déclenché par l'invasion russe en 2022, va probablement se poursuivre dans un "avenir prévisible" mais sa fin libèrera des ressources pour la Russie, écrivent les services finlandais.

La Finlande, qui partage une frontière de 1.340 kilomètres avec la Russie, a mis fin à des décennies de non-alignement militaire pour rejoindre l'Otan en avril 2023 à la suite de l'invasion de l'Ukraine, provoquant la colère du Kremlin.

"Les capacités des services de renseignement russes en Europe ont souffert de la guerre, et la Russie se prépare à les restaurer, particulièrement en terme de renseignements humains", souligne le Supo dans un communiqué.

"Les ressources russes en matière de renseignement et d'influence actuellement liées à l'Ukraine pourront être utilisées ailleurs après la guerre", ajoute-t-il.

La Finlande restera intéressante pour la Russie en tant que "pays de l'Otan situé entre la mer Baltique et la région arctique".

Si les relations entre l'Europe et la Russie s'améliorent, "la menace que représente la Russie pour la Finlande en matière de renseignement deviendra plus diversifiée, les méthodes opérationnelles précédentes étant complétées par des méthodes qui ont fait leurs preuves dans le contexte actuel", a déclaré Juha Martelius, directeur du Supo cité dans le communiqué.

"Cela inclut l'utilisation intensive d'acteurs intermédiaires et la collecte de renseignements à partir de bases situées sur le sol russe", a-t-il ajouté.

La Finlande a déjà accusé Moscou de mener une "guerre hybride" en orchestrant un afflux de migrants à leur frontière commune fin 2023, une accusation démentie par le Kremlin.

En 2025, des responsables occidentaux ont accusé des navires russes d'avoir saboté des câbles de communication et d'alimentation sous-marins lors de plusieurs incidents très médiatisés survenus en mer Baltique.

Mais le Supo a mis en garde contre le fait d'attribuer trop d'incidents à la Russie.

"Comme divers événements sont facilement attribués à la Russie, l'influence russe sur la Finlande peut sembler plus importante qu'elle ne l'est en réalité", ajoutent les services finlandais.