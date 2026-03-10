USA: les reventes de logements en hausse en février et font mieux qu'attendu

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

Les reventes de logements anciens aux Etats-Unis ont connu une accélération au mois de février, faisant mieux qu'attendu par les marchés, grâce à la baisse progressive des taux pour les prêts immobiliers.

Selon les données publiées mardi par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR), 4,09 millions de maisons et appartement ont changé de propriétaire sur le deuxième mois de l'année, en rythme annualisé (une projection des ventes sur l'année à ce rythme), soit une hausse de 1,7% sur un mois.

C'est mieux qu'anticipé par les analystes, qui s'attendaient plutôt à une baisse du marché, à 3,86 millions d'unités revendues en rythme annualisé, selon le consensus publié par MarketWatch.

"Les logements sont de plus en plus abordables et les consommateurs sont réceptifs", s'est félicité le chef économiste de la NAR, Lawrence Yun, cité dans le communiqué.

"Il reste cependant un long chemin à parcourir pour retrouver le niveau d'activité d'avant la pandémie. Il y a six millions d'emplois supplémentaires par rapport à 2019 mais les ventes annuelles sont en baisse d'un million d'unités", sur la même période, a-t-il pointé.

Les taux d'immobiliers à 30 ans, les plus populaires aux Etats-Unis, ont poursuivi leur repli graduel pour venir désormais s'établir autour de 6%, après avoir frôlé les 8% fin 2023.

Ils restent cependant près du double du taux moyen observé fin 2021 et à un niveau globalement supérieur à la moyenne observée depuis fin 2001.

Signe que le marché immobilier américain reste difficile, l'inventaire a progressé de 2,4% sur un mois en février, à 1,29 million d'unités. C'est également quasiment 5% de plus qu'un an plus tôt.

Conséquence, il faut désormais 3,8 mois en moyenne pour revendre son logement, contre 3,6 mois en février 2025.

Quant au prix médian, il poursuit sa progression, qui ralentit peu à peu cependant, à 398.000 dollars, soit 0,3% de plus qu'il y a un an. Il s'agit du 32e mois consécutif de hausse sur un an observé.

Régionalement, seul le sud du pays connaît une hausse des ventes sur un an. l'ouest, le nord-est et le Midwest sont en revanche orientés à la baisse.