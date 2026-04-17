Le FMI et la Banque mondiale annoncent la reprise de leurs relations avec le Venezuela

par Libby George

Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale ont annoncé jeudi avoir repris leurs relations avec le Venezuela, relations qui étaient suspendues depuis 2019.

Cette décision ouvre la voie à une évaluation complète de l'économie vénézuélienne par le FMI pour la première fois depuis une vingtaine d'années et pourrait à terme débloquer des milliards de dollars de financement via des droits de tirage spéciaux gelés.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré dans un communiqué que l'institution, guidée par l'avis de la majorité de ses membres, traitait désormais avec le gouvernement vénézuélien sous l'administration de la présidente par intérim, Delcy Rodriguez.

Le groupe Banque mondiale a également publié un communiqué annonçant la reprise de ses relations avec le gouvernement de Delcy Rodriguez. Son dernier prêt, précise le communiqué, remonte à 2005.

"C'est une étape très importante pour l'économie vénézuélienne", a déclaré Delcy Rodriguez dans une allocution télévisée, remerciant entre autres le président américain Donald Trump et le secrétaire d'Etat Marco Rubio pour leur aide dans la normalisation des relations entre le Venezuela et le FMI.

JPMorgan a estimé que les droits de tirage spéciaux du Venezuela, actifs mis à la disposition des pays engagés auprès du FMI, s'élèvent à 5 milliards de dollars.

(Avec Mrinmay Dey et Daina Beth Solomon; version française Camille Raynaud)