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Le FCPE détient moins de 5% du capital de TotalEnergies
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 13:53

Amundi Asset Management, agissant pour le compte du FCPE TotalEnergies Actionnariat France dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de TotalEnergies.

Le déclarant a précisé détenir, pour le compte dudit FCPE, 109 279 174 actions TotalEnergies représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et des droits de vote du géant énergétique. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions sur le marché.

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