Le fabricant taïwanais de puces UMC prévoit des « vents contraires » liés à la guerre en Iran, mais table sur une demande résiliente

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Le fabricant taïwanais de puces UMC 2303.TW a déclaré mercredi qu'il continuait de constater une demande résiliente sur le marché malgré les « vents contraires » liés à la pénurie de puces mémoire et à l'impact de la guerre en Iran.

CONTEXTE ET DÉTAILS

* À l'approche du deuxième trimestre, la société s'attend à des livraisons de plaquettes importantes, soutenues par un rebond de la demande dans le secteur des communications ainsi que par une demande soutenue sur les marchés de l'informatique, des produits grand public et de l'industrie, a déclaré UMC dans son communiqué de résultats.

* « Alors que la pénurie actuelle de puces mémoire et le conflit en cours au Moyen-Orient créent certains vents contraires et une volatilité du marché, UMC continue de prévoir une demande résiliente », a déclaré le directeur général Jason Wang dans un communiqué.

* United Microelectronics Corp (UMC) se concentre sur des nœuds plus matures, contrairement à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, qui investit massivement dans les technologies les plus avancées de 2 et 1 nanomètre pour alimenter les applications d'intelligence artificielle (AI).

* Mercredi, UMC a annoncé un chiffre d'affaires de 61,04 milliards de dollars taïwanais (1,93 milliard de dollars) au premier trimestre, en hausse de 5,5 % par rapport à l'année précédente, tandis que son bénéfice net a bondi de 108 % pour atteindre 16,17 milliards de dollars taïwanais.

* Les actions d'UMC ont progressé de 51 % depuis le début de l'année, surpassant la hausse de 36 % enregistrée par l'ensemble du marché .TWII . Mercredi, avant la publication de ses résultats, le titre de la société a clôturé en baisse de 0,8 %.

(1 $ = 31,5650 dollars taïwanais)