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Le fabricant du whisky Jack Daniel's dépasse les prévisions de ventes trimestrielles
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 14:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de whisky Brown-Forman

BFb.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires net du quatrième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses marques haut de gamme, notamment le whisky Jack Daniel's, en particulier auprès des consommateurs aisés.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 912 millions de dollars, dépassant la moyenne des estimations des analystes, qui s'élevait à 879,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il s'agit du premier rapport trimestriel de Brown-Forman depuis que la société a rejeté une offre d'environ 15 milliards de dollars de la part de Sazerac et que les discussions de fusion avec le français Pernod Ricard PERP.PA ont échoué.

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