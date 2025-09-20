Le fabricant de VE Polestar rappelle plus de 27 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de caméra de recul, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute les détails du paragraphe 2)
Le fabricant de véhicules électriques Polestar A4N1y.F rappelle 27.816 voitures aux États-Unis en raison d'un problème de caméra de recul, a déclaré samedi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).
La NHTSA a indiqué que l'image de la caméra de recul de certains véhicules Polestar 2 peut ne pas s'afficher lorsque la voiture est placée en marche arrière, ce qui augmente le risque d'accident.
Les concessionnaires automobiles mettront gratuitement à jour le logiciel du véhicule.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer