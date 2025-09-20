 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le fabricant de VE Polestar rappelle plus de 27 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de caméra de recul, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 20/09/2025 à 09:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

Le fabricant de véhicules électriques Polestar A4N1y.F rappelle 27.816 voitures aux États-Unis en raison d'un problème de caméra de recul, a déclaré samedi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

La NHTSA a indiqué que l'image de la caméra de recul de certains véhicules Polestar 2 peut ne pas s'afficher lorsque la voiture est placée en marche arrière, ce qui augmente le risque d'accident.

Les concessionnaires automobiles mettront gratuitement à jour le logiciel du véhicule.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

