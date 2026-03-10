 Aller au contenu principal
Nvidia investit dans la start-up d'IA Thinking Machines Lab de Mira Murati
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 17:47

Le groupe américain renforce sa stratégie dans l'intelligence artificielle en soutenant la jeune entreprise fondée par l'ancienne dirigeante d'OpenAI.

Nvidia a annoncé avoir réalisé un "investissement significatif" dans Thinking Machines Lab, une start-up d'intelligence artificielle créée l'an dernier par Mira Murati. L'opération s'inscrit dans un partenariat stratégique pluriannuel entre les deux entreprises. La société affirme vouloir concevoir des systèmes d'IA plus compréhensibles, personnalisables et performants. Elle reste toutefois très discrète sur ses projets et n'a pour l'instant livré que peu d'informations sur ses objectifs à long terme.

Ce partenariat prévoit notamment le déploiement d'au moins 1 gigawatt de systèmes Vera Rubin de Nvidia, une génération avancée de technologies de calcul destinée à l'entraînement de modèles d'IA. Ces équipements devraient être livrés au cours de la seconde moitié de l'année. Nvidia, dont les GPU sont largement utilisés pour les infrastructures d'intelligence artificielle, multiplie les investissements dans le secteur. L'entreprise compte déjà parmi les partenaires ou investisseurs de sociétés comme OpenAI et Anthropic.

Thinking Machines Lab a lancé en octobre un premier produit appelé Tinker, une API permettant aux chercheurs et développeurs d'entraîner et d'ajuster des modèles d'IA. La start-up avait déjà levé 2 milliards de dollars auprès d'investisseurs en juillet. Mira Murati, ancienne directrice technologique d'OpenAI et brièvement directrice générale par intérim en 2023, a quitté l'entreprise en 2024 avant de créer sa propre structure.

