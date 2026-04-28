Le fabricant de serrures Assa Abloy augmente ses prix en raison de la hausse des coûts des matières premières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version avec des commentaires sur les hausses de prix, le contexte et l'évolution du cours de l'action) par Greta Rosen Fondahn

Assa Abloy ASSAb.ST augmente ses prix en raison de la hausse des coûts des matières premières et d'autres frais, a déclaré mardi le plus grand fabricant mondial de serrures, après avoir publié un bénéfice d'exploitation au premier trimestre globalement conforme aux attentes.

“Que ce soit l'acier, le cuivre, le zinc ou l'aluminium, tout est en hausse. À cela s'ajoutent l'inflation des coûts logistiques, l'inflation de la main-d'œuvre et l'inflation générale,” a déclaré le directeur général Nico Delvaux lors d'une conférence téléphonique avec les analystes et les médias.

“Donc oui, nous continuons à augmenter nos prix.”

• M. Delvaux a déclaré qu'il s'attendait à des hausses de prix “supérieures à 2 %” pour 2026.

• Le bénéfice d'exploitation du groupe, qui est en concurrence avec Allegion ALLE.N et Dormakaba DOKA.S , a atteint 5,46 milliards de couronnes suédoises (590,47 millions de dollars), contre 4,31 milliards un an plus tôt. Les analystes interrogés par LSEG tablaient en moyenne sur un bénéfice de 5,47 milliards de couronnes.

• Après ajustement des éléments exceptionnels, le bénéfice d'exploitation a reculé de 3 %, manquant légèrement les attentes, ont indiqué les analystes.

• “Alors que nous clôturons le premier trimestre 2026, l’intensification des tensions géopolitiques mondiales et l’incertitude macroéconomique ont eu un impact sur de nombreux segments de clientèle et zones géographiques,” a déclaré M. Delvaux dans un communiqué.

• Le chiffre d'affaires a augmenté de 2 % en termes organiques pour atteindre 35,75 milliards de couronnes. Les analystes s'attendaient à 36,16 milliards de couronnes.

• Assa Abloy réalise environ la moitié de son chiffre d'affaires aux États-Unis, où les coûts élevés des emprunts et des matériaux ont freiné la construction de logements ces dernières années.

• La société a indiqué que les ventes de son segment résidentiel en Amérique du Nord avaient baissé au cours du trimestre, sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt, d'un marché immobilier difficile et des conséquences des tempêtes de neige.

• L'année dernière, Assa Abloy avait déclaré compenser les droits de douane par des hausses de prix.

• L'action a reculé d'environ 1 % à 08h00 GMT, affichant une hausse de 1 % depuis le début de l'année et de 25 % au cours des 12 derniers mois.

(1$ = 9,2468 couronnes suédoises)