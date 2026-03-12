Le fabricant de puces GlobalFoundries chute après la vente d'une participation de 1,1 milliard de dollars par son propriétaire majoritaire Mubadala

12 mars - ** Les actions du fabricant de puces GlobalFoundries GFS.O ont baissé de 3,1 % avant la cloche à 42,71 $ après l'offre secondaire de son propriétaire majoritaire ** GFS a annoncé mercredi en fin de journée 20 millions d'actions vendues par une filiale du fonds souverain d'Abu Dhabi Mubadala Investment Company à 42 $ pour un montant de 840 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 4,7 % par rapport à la dernière vente d'actions le mercredi

** En outre, GFS rachètera simultanément 300 millions de dollars d'actions à l'actionnaire vendeur ** Avec ces transactions, la participation de Mubadala passe de 81 % à 77 %, soit 423,4 millions d'actions (en supposant un montant de rachat de 6,96 millions d'actions), selon le prospectus

** Avant l'offre, GFS avait environ 556,4 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 24,5 milliards de dollars

** JP Morgan et Morgan Stanley sont les chefs de file de l'offre

** GFS, l'une des rares grandes fonderies à disposer d'une capacité significative en dehors de la Chine et de Taïwan, exploite des usines de fabrication de puces en Allemagne, à Singapour, à New York et dans le Vermont

** Son action a chuté de plus de 5 % le mercredi, réduisant le gain annuel à 26 %

** La note moyenne de 21 analystes est "acheter"; PT médian 50 $, selon LSEG