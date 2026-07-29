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Le fabricant de produits industriels Fortive revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices grâce à la bonne santé de son activité d'automatisation
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 14:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fortive FTV.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, grâce à la bonne tenue de la demande pour sa division d'automatisation industrielle.

Le nombre croissant d’entreprises investissant massivement dans l’optimisation de leurs opérations industrielles a stimulé la demande en technologies du bâtiment, ce qui profite à des sociétés telles que Fortive.

Fortive fabrique des équipements de mesure industriels et des solutions d’automatisation basées sur des logiciels utilisés dans divers secteurs.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La société, basée à Everett, dans l'État de Washington, table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 2,95 et 3,05 dollars par action, contre une prévision antérieure de 2,90 à 3,00 dollars par action.

* Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 3 dollars par action.

* Elle a annoncé un bénéfice ajusté de 74 cents par action pour le trimestre clos le 3 juillet, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 71 cents par action.

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé d'environ 8 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 1,1 milliard de dollars, alors que Wall Street tablait sur 1,07 milliard de dollars.

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