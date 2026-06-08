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Le fabricant de produits alimentaires emballés Campbell's maintient ses prévisions annuelles malgré la faiblesse des dépenses de consommation
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 7: le chiffre d'affaires trimestriel de la division “repas et boissons” de Campbell's a baissé de 4 % et non de 2 %, tandis que celui de la division “snacks” a reculé de 4 % et non de 7 %)

Le fabricant de produits alimentaires emballés Campbell's Co CPB.O a maintenu ses prévisions annuelles lundi, plusieurs mois après avoir revu ses prévisions à la baisse, alors que la prudence des consommateurs américains en matière de dépenses continuait de peser sur la demande.

La confiance des consommateurs a chuté à des niveaux historiquement bas ces derniers mois, alors que la hausse des prix de l'essence liée à la guerre en Iran a mis à mal les budgets des ménages déjà mis à rude épreuve par une inflation tenace.

Cette pression pousse les consommateurs à faibles revenus vers des marques moins chères et des marques de distributeur, ce qui pèse sur la demande pour des entreprises telles que Campbell's, qui ont augmenté leurs prix afin de consolider leurs marges et de compenser la hausse des coûts des matières premières et des droits de douane.

Le chiffre d'affaires net de Campbell's a reculé de 4 % à 2,37 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,38 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, l'entreprise a réalisé un bénéfice de 50 cents par action, dépassant l'estimation de 48 cents, grâce à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et aux avantages de son programme de réduction des coûts.

Le secteur des aliments emballés évolue également pour s'adapter à une évolution des préférences alimentaires vers des aliments plus sains, accélérée par l'adoption rapide de médicaments amaigrissants.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la division repas et boissons de Campbell a reculé de 4%, contre une hausse de 15% il y a un an. Son activité de snacks a enregistré une baisse de 4% , contre un recul de 8% un an plus tôt.

La société prévoit pour l'exercice 2026 une baisse du chiffre d'affaires net organique comprise entre 1% et 2% , et un bénéfice par action ajusté compris entre 2,15 et 2,25 dollars.

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THE CAMPBELL'S
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