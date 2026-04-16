Le fabricant de produits aérauliques Madison Air évalué à 15,6 milliards de dollars, les actions augmentant lors de leurs débuts à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions de Madison Air Solutions
MAIR.N ont augmenté de 18,5 % lors de leurs débuts à la Bourse de New York jeudi, donnant au fournisseur de systèmes d'air intérieur une évaluation de 15,65 milliards de dollars.
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