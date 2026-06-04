Le fabricant de moteurs à gaz Innio bondit de 23 % lors de son entrée au Nasdaq, les investisseurs misant sur l'essor des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la clôture boursière aux paragraphes 1 et 2) par Arasu Kannagi Basil

L'actiond'Innio ( INIO.O )a clôturé en hausse de 23 % jeudi, marquant un excellent début pour le fabricant de moteurs à gaz, alors que la vague de nouvelles introductions en bourse d'entreprises liées aux infrastructures d'IA se poursuivait.

‌L'action d'Innio,société basée à Munich, en Allemagne,a ouvert à 31 dollars et clôturé à 33,30 dollars, ce qui confère à l'entreprise une capitalisation boursière d'environ 25 milliards de dollars.

Le principal actionnaire d'Innio, AI Alpine, détenu conjointement par des fonds gérés par Advent et l'Abu Dhabi Investment Authority, a vendu 90 millions d'actions d' dans le cadre d'une offre élargie à27 dollars chacune, soit le haut de la fourchette de prix annoncée comprise entre 24 et 27 dollars par action, afin de lever 2,43 milliards de dollars.

Les investisseurs se ruent sur les entreprises qui sous-tendent le développement de l'IA, étendant leur enthousiasme au-delà des fabricants de puces pour s'intéresser aux entreprises de « pioches et pelles » qui fournissent l'infrastructure nécessaire à l'expansion de cette technologie.

Innio se trouve au cœur du boom de l’IA : elle répond à ses besoins énergétiques croissants en fournissant des systèmes de production d’électricité pour les centres de données.

« Le contexte de marché est très favorable aux entreprises qui construisent l’infrastructure physique de l’IA, les investisseurs récompensant celles qui peuvent afficher un chiffre d’affaires et un lien avec la demande des centres de données — notamment en matière d’ alimentation électrique, de refroidissement, d’ équipements de réseau, d’énergies renouvelables, etc. », a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

« Cet intérêt marqué s’explique également par le fait qu’il ne s’agit pas d’un projet spéculatif d’IA en phase de démarrage, mais d’une entreprise forte d’une histoire bien établie, héritière de GE. »

Innio a été créée en 2018 lorsque la société américaine de rachat Advent International a cédé l'activité d'énergie distribuée de General Electric, , dans le cadre d'une transaction de 3,25 milliards de dollars.

BOOM DES CENTRES DE DONNÉES

Innio fabrique des moteurs à gaz sous les marques Jenbacher et Waukesha pour les centres de données, les micro-réseaux, la stabilisation du réseau, l’énergie industrielle et la compression de gaz.

L'un de ses principaux clients est la ville allemande de Kiel, où elle fournit de l'électricité et du chauffage à des milliers de personnes.

La demande pour les moteurs à gaz d'Innio a explosé, les opérateurs de centres de données recherchant de plus en plus des systèmes d'alimentation alternatifs pour réduire leur dépendance vis-à-vis des contraintes du réseau.

Les besoins énergétiques de l'IA sont immenses, l'IA générative nécessitant bien plus d'électricité que les tâches informatiques traditionnelles.

Les commandes d'équipements pour centres de données d'Innio ont bondi à 1 milliard de dollars au 31 mars, contre 309 millions de dollars un an plus tôt. L'entreprise a remporté plusieurs contrats prestigieux, notamment un accord portant sur une centrale électrique de plusieurs gigawatts.

« Au cours des prochains cycles de résultats, l'action sera jugée sur la capacité d'Innio à transformer sa croissance en revenus durables justifiant la prime actuelle liée à l'IA », a déclaré M. Muehlbauer.

« L'essentiel pour l'entreprise sera de démontrer que la croissance des commandes d'équipements peut se poursuivre et se transformer en revenus de services à long terme. Pour les centres de données, la fiabilité est primordiale et les moteurs à gaz nécessitent une maintenance sur de nombreuses années. »