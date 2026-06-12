Le fabricant de matelas Sleep Number prévoit une vente de 415 millions de dollars dans le cadre d'une procédure de faillite

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* Sleep Number a reçu une offre de 415 millions de dollars de la part de Sleep Country Canada

* La société affirme que les droits de douane imposés par Trump ont perturbé sa chaîne d'approvisionnement

* Sleep Number a enregistré une perte nette de 50 millions de dollars au premier trimestre

par Dietrich Knauth

Le fabricant de matelas Sleep Number a déposé le bilan vendredi à New York et a annoncé son intention de céder ses actifs dans le cadre d'une offre de rachat de 415 millions de dollars émanant de la société canadienne de literie Sleep Country Canada Inc.

Sleep Number SNBR.O , qui a récemment conclu un accord de sponsoring avec la star de la Ligue nationale de football américain (NFL) Travis Kelce , a déposé le bilan avec une dette de 672 millions de dollars. Elle a imputé ses récentes difficultés commerciales aux droits de douane et à l'inflation. La politique tarifaire “imprévisible” du président Donald Trump a sapé la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'entreprise pour les lits et matelas intelligents, augmenté les coûts d'exploitation et eu un impact significatif sur ses résultats financiers , selon les documents judiciaires.

L'entreprise, dont le siège social se trouve à Minneapolis, dans le Minnesota, compte environ 2.920 employés. Réputée pour ses matelas haut de gamme hautement réglables, Sleep Number a déclaré un chiffre d'affaires net de 319 millions de dollars et une perte nette de 50 millions de dollars pour le premier trimestre 2026, selon le document déposé en mai auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC). Avant de se placer sous la protection de la loi sur les faillites, Sleep Number a tenté de dégager des liquidités supplémentaires en refinançant une partie de sa dette, en vendant son droit à des remboursements au titre des droits de douane de 2025 qui ont été invalidés par la Cour suprême des États-Unis, en fermant certains magasins et en rationalisant son offre de produits, selon des documents judiciaires. Les documents judiciaires de Sleep Number n'indiquaient pas le montant versé au titre des droits de douane de 2025 ni les sommes perçues grâce à la vente de ses droits à remboursement.

Sleep Number a déclaré que sa fusion avec Sleep Country Canada donnerait naissance à “une entreprise nord-américaine de premier plan dans le secteur des matelas et de la literie”. Sleep Number compte 572 magasins de détail aux États-Unis et Sleep Country plus de 300 magasins à travers le Canada. La société a indiqué dans ses documents judiciaires qu'elle restait ouverte à des offres supérieures à celle de Sleep Country, qui s'élève à 415 millions de dollars, et qu'elle organiserait une vente aux enchères le 13 juillet si une offre plus élevée était reçue. Sleep Number vise à faire approuver la vente par le tribunal des faillites d'ici le 15 juillet, avec une date de clôture prévue pour le 31 juillet.

Sleep Number a conclu des partenariats publicitaires avec la NFL et trois équipes, et a renforcé ces liens grâce à son accord de sponsoring avec Kelce. Kelce s’était engagé à acheter des actions Sleep Number sur le marché libre et aurait reçu des actions supplémentaires au cours des trois années du contrat de sponsoring.

Les documents judiciaires ne précisaient pas immédiatement la quantité d'actions acquises par Kelce ni comment l'accord de parrainage serait traité dans le cadre de la faillite. Les actions sont généralement annulées lors d'une procédure de redressement judiciaire de type “Chapter 11”, comme dans le cas de la faillite de Sleep Number.

La faillite de Sleep Number sera financée par ses créanciers actuels, qui apportent 65 millions de dollars de nouveaux fonds pour financer la procédure au titre du chapitre 11.