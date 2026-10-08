Le fabricant de dispositifs médicaux Centinel Spine annonce une hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajout des commentaires de l'analyste aux points 4 et 5)

par Pragyan Kalita

Le fabricant de dispositifs médicaux Centinel Spine a annoncé mercredi, dans son dossier d’introduction en bourse aux États-Unis, une hausse de 42 % de son chiffre d’affaires au premier semestre.

Ce dossier intervient dans un contexte d’incertitude pour le marché des introductions en bourse cet automne, la hausse des rendements obligataires et les taux d’intérêt élevés ayant refroidi l’enthousiasme des investisseurs et poussé plusieurs grandes entreprises à reporter leur introduction en bourse.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La société, basée à West Chester, en Pennsylvanie, a enregistré un résultat net de 10,2 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 85,2 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, contre une perte nette de 503 000 dollars pour un chiffre d’affaires de 60,1 millions de dollars un an plus tôt.

* Centinel Spine développe des disques de remplacement conçus pour préserver la mobilité de la colonne cervicale et lombaire, offrant ainsi une alternative à l’arthrodèse, qui élimine définitivement tout mouvement au niveau traité.

* Sa plateforme « ProDisc » a été utilisée dans plus de 300 000 implantations à travers le monde et s’appuie sur plus de 590 articles cliniques évalués par des pairs, selon la société.

* “L’un des aspects notables du dossier de Centinel réside dans sa capacité à allier une forte croissance de son chiffre d’affaires à la rentabilité, ce qui la distingue de nombreuses entreprises du secteur de la santé qui s’apprêtent à entrer en bourse ”, a déclaré à Reuters Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX Research.

* “ Dans le même temps, le fait que l’entreprise se concentre exclusivement sur le remplacement total du disque crée un risque de concentration, ce qui l’expose dans une certaine mesure aux changements des politiques de remboursement et à la concurrence des technologies concurrentes. ”

* Centinel Spine prévoit d’utiliser le produit de l’offre pour rembourser sa dette et investir dans son infrastructure commerciale, ses programmes de sensibilisation des patients, ses essais cliniques, etc.

* Morgan Stanley, Goldman Sachs, Piper Sandler, Canaccord Genuity et BTIG assurent le placement.

* La société prévoit de coter ses actions à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole “CNTL”.