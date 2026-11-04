Le fabricant de chocolat Barry Callebaut affiche un bénéfice légèrement inférieur aux prévisions en raison du prix élevé du cacao

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(Ajout d'un graphique illustrant l'évolution du volume au fil du temps; reformulation du paragraphe 1 pour y inclure la croissance du volume; ajout d'informations contextuelles sur les prix du cacao au paragraphe 5, ainsi que des commentaires d'analystes et des éléments de contexte aux paragraphes 8 à 10 et 14.)

* Prévoit une croissance du résultat d'exploitation récurrent de 3% à 5% pour l'exercice 2026/27

* Relève son hypothèse de prix des fèves de cacao à 4 000 £/tonne, contre environ 3 000 £/tonne

* L'accord de partenariat avec Hershey expirera fin 2027

par Paolo Laudani et Isabela Kruczynska

Barry Callebaut BARN.S a annoncé mercredi une croissance de ses volumes pour le deuxième trimestre consécutif, mais prévoit un bénéfice légèrement inférieur aux attentes pour le prochain exercice après avoir revu à la hausse ses hypothèses concernant le prix du cacao.

L’un des principaux transformateurs de cacao au monde, qui approvisionne de grands fabricants agroalimentaires tels que Nestlé NESN.S , fabricant des barres KitKat, prévoit une croissance de son résultat opérationnel récurrent comprise entre 3% et 5% à taux directeur constants au cours de l’exercice 2026/27.

Ce chiffre est à comparer à une hausse attendue de 5,5% selon le consensus fourni par l’entreprise.

Barry Callebaut table désormais sur un prix de la fève de cacao de 4 000 £ (5 381 $) par tonne métrique, contre environ 3 000 £ dans ses hypothèses de juillet .

Même si les prix du cacao ont reculé par rapport à leur pic, ils restent élevés en raison des craintes que le phénomène climatique El Niño ne nuise aux récoltes en Afrique de l’Ouest.

À 08h54 GMT, l'action du chocolatier progressait de 0,6%, portant ses pertes depuis le début de l'année à près de 8%.

LES VOLUMES REPARTENT À LA HAUSSE AU 4e TRIMESTRE

Barry Callebaut a enregistré une croissance de 5,7% de ses volumes au cours de son quatrième trimestre fiscal, soutenue par une progression dans la plupart des régions, après une croissance au troisième trimestre qui avait inversé une tendance baissière de longue date.

Les données combinées sur le broyage du cacao, indicateur de la demande de chocolat, provenant des principales régions qui transforment cet ingrédient utilisé en chocolaterie, ont montré une hausse de 14,3% en volume au troisième trimestre de l’année civile, la demande ayant poursuivi sa reprise après la chute de 2025.

"À notre avis, (Barry Callebaut) doit d’abord démontrer que cette amélioration de la croissance en volume peut se traduire par une hausse substantielle des bénéfices — idéalement dès cette année", ont écrit les analystes de la Zuercher Kantonalbank dans une note.

Un autre "facteur déterminant" sera le cours des fèves de cacao, qui s’échange actuellement à 4 192 £ la tonne, ont-ils ajouté.

Les volumes de vente de la société ont reculé de 0,7% au cours de l’exercice clos en août, soit un peu moins que la baisse de 0,9% attendue par les analystes.

Barry Callebaut a également indiqué que son accord de partenariat avec Hershey HSY.N expirerait fin 2027, ce qui aurait un impact de 1% sur les volumes au cours de l'exercice 2026/27.

Les analystes de Vontobel ont déclaré que cette nouvelle concernant l'accord avec Hershey constituait une surprise négative.

(1 dollar = 0,7433 livres)