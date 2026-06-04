Le fabricant de capteurs Aeva Tech s'effondre après une offre d'actions de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** Les actions du fabricant de systèmes de détection Lidar Aeva Technologies AEVA.O ont chuté de 11,7 % à 22,35 dollars en début de séance jeudi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 100 millions de dollars

** L'action AEVA s'apprête à enregistrer une quatrième séance consécutive de baisse ** La société basée à Mountain View, en Californie, a vendu mercredi soir environ 4,5 millions d'actions à 22,25 dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 12,1 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment pour répondre à l'intérêt commercial pour les infrastructures d'IA et l'optique co-emballée, ainsi qu'à la demande pour les applications existantes

** Morgan Stanley, Goldman Sachs et Oppenheimer sont les co-chefs de file

** AEVA compte environ 63 millions d'actions en circulation

** Malgré cette baisse, l'action a progressé d'environ 47 % au cours du dernier mois et de près de 70 % depuis le début de l'année

** 4 analystes sur 5 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 1 « conserver »; objectif de cours médian de 24 $, selon les données de LSEG