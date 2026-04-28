Le fabricant d'étiquettes Avery Dennison prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de matériaux d'étiquetage Avery Dennison AVY.N a annoncé mardi des prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street, la faiblesse de la demande et les pressions persistantes sur les coûts continuant de peser sur ses résultats, malgré une hausse des ventes au premier trimestre.

Le fabricant d'étiquettes autocollantes, de matériaux d'emballage et de produits adhésifs évolue dans un environnement macroéconomique difficile, les clients industriels restant prudents et contrôlant étroitement leurs dépenses, ce qui limite les commandes à terme.

Le secteur américain de l'emballage dans son ensemble est également sous pression, car la hausse des prix du pétrole due à la guerre au Moyen-Orient a aggravé les inquiétudes concernant les coûts des intrants et assombri les perspectives de la demande.

La société basée dans l'Ohio prévoit un bénéfice par action ajusté de 2,43 à 2,53 dollars pour le deuxième trimestre, dont la valeur médiane est inférieure aux prévisions moyennes des analystes de 2,52 dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a réussi à préserver ses marges grâce à des hausses de prix ciblées, ce qui lui a permis de compenser l'impact de l'inflation et de l'incertitude liée aux droits de douane.

La société, qui compte parmi ses clients Walmart et le club de football espagnol Real Madrid, a affiché un bénéfice par action ajusté de 2,47 dollars au premier trimestre, dépassant les prévisions de 2,43 dollars.

Le segment des matériaux d'Avery, qui est le plus important en termes de chiffre d'affaires et qui commercialise des matériaux d'étiquetage sensibles à la pression et des produits adhésifs destinés à des applications industrielles et médicales, a enregistré une hausse de 11,4 % de son chiffre d'affaires net, à 1,6 milliard de dollars, par rapport à l'année précédente.

Son chiffre d'affaires trimestriel global s'est établi à 2,30 milliards de dollars, légèrement au-dessus des estimations moyennes de 2,26 milliards de dollars.