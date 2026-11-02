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Le fabricant d'équipements électroniques Keysight nomme Jason Kary, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 22:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Keysight Technologies KEYS.N a annoncé lundi la nomination de Jason Kary, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur financier à compter du 18 décembre. Il succédera ainsi à Neil Dougherty.

Voici quelques détails supplémentaires:

* M. Kary occupe actuellement les fonctions de vice-président senior et de président de la division « Solutions industrielles électroniques » de l’entreprise, qui fabrique des produits destinés aux secteurs de l’automobile et des semi-conducteurs

* M. Dougherty, qui travaillait au sein de l'entreprise depuis 30 ans, a occupé le poste de directeur financier pendant 13 ans

* La société, dont le siège se trouve à Santa Rosa, en Californie, a également indiqué qu’elle ne réviserait pas ses prévisions antérieures pour le trimestre clos le 31 octobre

* La société devrait publier ses résultats du quatrième trimestre le 19 novembre

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