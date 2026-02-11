Le dollar est-il toujours roi ?

un billet de 100 dollars en feu (Crédits: Adobe Stock)

Par François Rimeu, Stratégiste senior, Crédit Mutuel Asset Management

Avant de se projeter sur ce qu'il va se passer sur le dollar dans le futur, il faut analyser les raisons de la baisse de la devise américaine au cours des 12 derniers mois. La théorie économique nous dit que les mouvements de change sont liés à différents facteurs et que l'importance de ces facteurs varient dans le temps. C'est ce qui explique la difficulté à générer de la performance stable et robuste en investissant uniquement sur les devises.

Mais tous ces facteurs n'ont pas la même importance ou le même pouvoir prédictif, le plus solide étant de notre point de vue le spread entre les taux réels courts. En régressant le spread de taux réels 2Y entre les U.S. et la zone euro sur les mouvements de la devise des cinq dernières années, une très forte corrélation apparaît immédiatement.

Existe-il des écarts par rapport à ce qu'indiquent les taux réels ? Certainement, et ils sont souvent expliqués par des évènements politiques, monétaires ou autre. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé au moment de l'élection de Trump avec un dollar qui s'est fortement apprécié, puis lors de la période post « Liberation Day », avec une forte dépréciation cette fois ci.

Dans les faits, ces mouvements semblent n'être que du bruit autour de la tendance que révèle l'écart entre les taux réels. In fine, sur l'année 2025, les taux réels 2Y U.S. ont baissé de 1.68 % à 1.15 % alors que dans le même temps les taux réels de la zone euro passaient de 0.28% à 0.60%, ce qui veut dire que la rémunération sur l'Euro s'est améliorée alors que celle sur le dollar s'est détériorée.

Tout cela a amené le spread entre taux réels à se resserrer de 140 points de base (bps) à 55bps, et l'euro à s'apprécier de 1.10 à 1.15 contre le dollar U.S., ce qui est tout à fait cohérent. (Source : Bloomberg)

En 2026, nous anticipons une poursuite de la baisse des taux réels courts U.S. alors que les taux réels courts euro devraient rester stables, ce qui devrait amener le dollar à baisser en 2026 vs l'euro, mais de manière moins prononcée qu'au cours des 12 derniers mois.