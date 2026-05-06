Le distributeur canadien Loblaw manque les estimations de chiffre d'affaires en raison de la prudence des consommateurs

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Le distributeur canadien Loblaw L.TO a manqué mercredi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, les consommateurs se montrant prudents dans leurs dépenses face à l'incertitude macroéconomique croissante.

Les budgets des ménages étant mis à mal par une inflation plus élevée, la hausse des prix du pétrole brut due à la guerre en Iran et la hausse des prix des produits alimentaires , les consommateurs canadiens à faibles revenus réduisent leurs dépenses non essentielles, ce qui pèse sur les ventes au détail.

Cette prudence pèse sur les détaillants à travers l'Amérique du Nord, le distributeur alimentaire américain Albertsons

ACI.N ayant prévu le mois dernier des ventes annuelles en baisse et le distributeur discount canadien Dollarama

DOL.TO tablant également sur des ventes annuelles largement inférieures aux attentes .

Loblaw, cependant, continue de tabler sur une croissance de son bénéfice net annuel ajusté à un chiffre élevé.

Le distributeur a déclaré que ses enseignes discount, notamment No Frills et Maxi, continuaient d'afficher des performances supérieures à la moyenne, alors qu'il continue de se concentrer davantage sur ses activités principales.

Les ventes à magasins comparables ont augmenté de 2,4 % dans son segment de vente au détail de produits alimentaires et de 4,1 % dans son unité de vente au détail de produits pharmaceutiques au cours du trimestre.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la société a augmenté de 4 % en glissement annuel pour atteindre 14,48 milliards de dollars canadiens (10,65 milliards de dollars), mais n'a pas atteint les estimations des analystes, qui s'élevaient à 14,55 milliards de dollars canadiens, selon les données compilées par LSEG.

Elle a affiché un bénéfice par action ajusté de 52 cents canadiens pour le trimestre clos le 28 mars, conformément aux estimations des analystes.

En mars, Loblaw a déclaré enquêter sur une violation de données après qu’un tiers malveillant a accédé à certaines informations de base sur les clients dans une partie non critique de son réseau informatique, bien qu’aucune donnée financière, médicale ou relative aux mots de passe n’ait été compromise.

($1 = 1,3599 dollars canadiens)