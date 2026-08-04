Le distributeur alimentaire Sysco dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une demande soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Sysco SYY.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, grâce à une amélioration des commandes de ses clients locaux et internationaux, malgré les incertitudes macroéconomiques.
Le chiffre d'affaires trimestriel de la société a progressé de 4,7% pour s'établir à environ 22,12 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 3,8% à 21,94 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer