Le directeur général de United prévoit des hausses progressives des tarifs en 2027, la demande restant forte

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* Selon M. Kirby, United pourrait récupérer 100 % de la hausse des coûts de carburant au quatrième trimestre

* United n’a constaté aucun ralentissement significatif de la demande de voyages, affirme M. Kirby

* Les livraisons d'avions sont « en grande partie revenues à la normale », déclare Kirby

(Ajout de détails et de commentaires supplémentaires tout au long de l’article) par Doyinsola Oladipo

Scott Kirby, directeur général d’United Airlines UAL.O , a déclaré mardi qu’il s’attendait à une hausse progressive des tarifs aériens au cours du premier semestre 2027, bien que celle-ci soit moins importante que cette année, la demande de voyages restant forte.

“Je pense que vous allez continuer à observer des hausses progressives des tarifs. La hausse ne sera toutefois pas aussi forte que celle enregistrée cette année”, a déclaré M. Kirby aux journalistes.

Ces commentaires soulignent la vigueur persistante du marché du voyage malgré la hausse des tarifs et une incertitude économique plus générale. M. Kirby a indiqué que United n'avait pas encore constaté de ralentissement de la demande et s'attendait à ce que cette vigueur l'aide à compenser la hausse des coûts de carburant au quatrième trimestre 2026.

Selon le ministère du Travail, les tarifs des compagnies aériennes américaines ont augmenté de 25,5% en juillet par rapport à l’année précédente, et ont affiché une hausse moyenne de près de 25% entre avril et juillet.

M. Kirby a toutefois précisé que les tarifs aériens restaient inférieurs d’environ 13% aux niveaux d’avant la pandémie après ajustement pour tenir compte de l’inflation, et qu’ils revenaient vers ce qu’il a qualifié de niveaux plus normaux.

“Nous allons revenir à un niveau de tarifs en quelque sorte normalisé, où les compagnies aériennes pourront être suffisamment rentables pour réinvestir”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur la demande dans un contexte d’incertitude géopolitique et de canicule en Europe, M. Kirby a répondu que la compagnie aérienne n’avait constaté aucun ralentissement significatif.

“Il n’y a vraiment pas eu le moindre fléchissement de la demande”, a-t-il déclaré. “La demande est très, très forte sur l’ensemble des segments.”

UNE FORTE DEMANDE CONTRIBUE À COMPENSER LA PRESSION LIÉE AU CARBURANT

M. Kirby a également établi un lien entre cette vigueur de la demande et la capacité de United à compenser la hausse des coûts de carburant.

Interrogé sur la possibilité pour United de compenser intégralement la hausse des coûts de carburant alors que le kérosène aviateur avoisine les 4 dollars le gallon, M. Kirby a mis en avant la forte demande, sans toutefois s’avancer sur des prévisions fermes.

“Nous verrons bien”, a-t-il déclaré. “Mais compte tenu de la vigueur de la demande, je pense que nous parviendrons tout de même à compenser à 100 % ces coûts au quatrième trimestre.”

M. Kirby a également indiqué que les livraisons d’avions étaient “en grande partie revenues à la normale” après que les problèmes de chaîne d’approvisionnement se sont avérés plus graves que ce qu’United avait prévu lorsqu’elle avait passé d’importantes commandes d’avions il y a plusieurs années.