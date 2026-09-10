Le directeur général de Stellantis souligne les divergences entre les stratégies américaines et mondiales

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par Nora Eckert

Antonio Filosa, directeur général de Stellantis, a déclaré jeudi lors d'une conférence d'analystes qu'il existait aujourd'hui une fracture claire sur le marché automobile mondial: les États-Unis, et le reste du monde.

Le dirigeant du constructeur automobile, qui produit les véhicules Jeep et Ram , a expliqué comment l’entreprise s’adapte à un contexte commercial et politique américain qui diverge de celui des autres régions, notamment de l’Europe, en particulier en ce qui concerne la manière dont les constructeurs automobiles peuvent nouer des partenariats avec les Chinois.

« Nous voyons clairement que le monde est divisé en deux: d’un côté, les États-Unis… et de l’autre, le reste du monde », a déclaré M. Filosa.

Le défi auquel sont confrontés , Stellantis STLAM.MI et leurs concurrents consiste à développer des véhicules destinés au marché américain, leur principal moteur de rentabilité, alors que la réglementation et la demande des consommateurs dans cette région sont très différentes de celles du reste du monde.

Aux États-Unis, le constructeur s’appuie entièrement sur l’ingénierie et le développement nationaux, a-t-il précisé. Sur d’autres marchés, notamment en Europe, il s’associe à des constructeurs automobiles , notamment les chinois Leapmotor 9863.HK et Dongfeng 600006.SS .

Si M. Filosa a précisé que ces partenariats ne concernaient pas la conception de modèles destinés au marché américain, d’autres constructeurs automobiles ayant conclu des accords similaires ont essuyé les critiques de l’administration Trump. Les responsables ont vivement critiqué Ford Motor F.N pour avoir conclu une coentreprise avec le constructeur chinois Geely 0175.HK en Europe, affirmant que cela favorisait l’expansion mondiale des constructeurs automobiles chinois. Ford a déclaré s’adapter à la nouvelle réalité mondiale et gagner en efficacité et en intelligence grâce à ces partenariats.