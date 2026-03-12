Le directeur général de Samsung Display met en garde contre la pression sur les coûts due au choc pétrolier provoqué par la guerre en Iran

(Ajout des commentaires du directeur général) par Hyunjoo Jin

Le directeur général de Samsung Display, fournisseur d'Apple et de Samsung Electronics, a déclaré jeudi que la guerre en Iran et la flambée des prix du pétrole menaçaient de faire grimper les coûts de l'énergie et des matières premières.

Chung Yi, président-directeur général de Samsung Display, a déclaré que l'augmentation rapide des prix du pétrole s'ajoute aux défis de l'industrie technologique, alors qu'elle est déjà confrontée à la flambée des prix des puces qui gonflent les coûts des téléphones, des ordinateurs et d'autres appareils électroniques.

"Lorsque les prix du pétrole augmentent, les prix de ces matières premières augmentent également", a-t-il déclaré à Reuters, soulignant que de nombreuses matières premières, telles que les films, sont fabriquées à partir de pétrole brut.

"Lorsque cela deviendra une réalité, je m'attends à ce que le fardeau des coûts s'alourdisse considérablement", a-t-il ajouté.

Samsung Display est une unité de Samsung Electronics

005930.KS . Elle fabrique des écrans plats utilisés dans les iPhones et les MacBooks d'Apple AAPL.O , ainsi que des téléphones portables pour Samsung Electronics.