 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général de Samsung Display met en garde contre la pression sur les coûts due au choc pétrolier provoqué par la guerre en Iran
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 04:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du directeur général) par Hyunjoo Jin

Le directeur général de Samsung Display, fournisseur d'Apple et de Samsung Electronics, a déclaré jeudi que la guerre en Iran et la flambée des prix du pétrole menaçaient de faire grimper les coûts de l'énergie et des matières premières.

Chung Yi, président-directeur général de Samsung Display, a déclaré que l'augmentation rapide des prix du pétrole s'ajoute aux défis de l'industrie technologique, alors qu'elle est déjà confrontée à la flambée des prix des puces qui gonflent les coûts des téléphones, des ordinateurs et d'autres appareils électroniques.

"Lorsque les prix du pétrole augmentent, les prix de ces matières premières augmentent également", a-t-il déclaré à Reuters, soulignant que de nombreuses matières premières, telles que les films, sont fabriquées à partir de pétrole brut.

"Lorsque cela deviendra une réalité, je m'attends à ce que le fardeau des coûts s'alourdisse considérablement", a-t-il ajouté.

Samsung Display est une unité de Samsung Electronics

005930.KS . Elle fabrique des écrans plats utilisés dans les iPhones et les MacBooks d'Apple AAPL.O , ainsi que des téléphones portables pour Samsung Electronics.

Guerre en Iran

Valeurs associées

APPLE
260,8100 USD NASDAQ 0,00%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
100,60 USD Ice Europ +7,44%
Pétrole WTI
94,46 USD Ice Europ +6,27%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 11/03/2026
    Top 5 IA du 11/03/2026
    information fournie par Libertify 12.03.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Boeing , Elis , Eurazeo , ID Logistics , TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

  • Les prix dans une station service de Malaga, en Espagne, le 11 mars 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 12.03.2026 04:58 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales, jeudi vers 03H45 GMT, au 13e jour de la guerre au Moyen-Orient: Pétrole: le baril de Brent remonte au-delà de 100 dollars Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial du pétrole, est repassé ... Lire la suite

  • Des accusés au procès de l'attentat du Crocus City Hall en 2020, lors du procès à Moscou, le 4 août 2025 ( AFP / Alexander NEMENOV )
    Russie: verdict attendu pour les auteurs de l'attaque jihadiste du Crocus City Hall en 2024
    information fournie par AFP 12.03.2026 04:15 

    La justice rend jeudi son verdict à l'encontre des auteurs de l'attaque du Crocus City Hall qui avait fait 150 morts près de Moscou en 2024, le pire attentat en Russie depuis près de 20 ans pour lequel 15 hommes encourent la perpétuité. Des hommes armés avaient ... Lire la suite

  • Des panaches de fumée après des frappes aériennes israéliennes au sud de Beyrouth, le 11 mars 2026 ( AFP / - )
    L'Iran affirme être prêt pour une "guerre d'usure", Trump juge le pays "proche de la défaite"
    information fournie par AFP 12.03.2026 03:02 

    L'Iran a assuré mercredi être prêt pour une guerre longue, douze jours après le début des attaques américano-israéliennes, quand Donald Trump a estimé Téhéran "proche de la défaite". Ce conflit régionalisé menace l'approvisionnement en pétrole de l'économie mondiale, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank