JCDecaux vise une croissance du CA de plus de 5% au T1, pas d'impact de la guerre au M.-O

JCDecaux ‌a déclaré jeudi ne pas ​observer à ce jour d'impact matériel du récent conflit au Moyen-Orient, ​tout en annonçant viser pour le premier ​trimestre une croissance ⁠de son chiffre d'affaires de ‌plus de 5%, après avoir enregistré un bond de son ​résultat ‌d'exploitation récurrent en 2025.

Le croissance ⁠du chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année incluera "un ⁠impact positif ‌des Jeux Olympiques d'hiver de ⁠Milan Cortina et une ‌croissance du chiffre d'affaires ⁠devenant positive en Chine", selon ⁠un communiqué ‌de JCDecaux.

Le groupe de mobilier publicitaire ​urbain a ‌enregistré un résultat d'exploitation récurrent de 376,7 millions ​d'euros l'année dernière, en hausse de 18,6% sur ⁠un an.

Il proposera le versement d’un dividende de 0,65 euro par action au titre de l’exercice 2025.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)