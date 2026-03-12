Les USA ouvrent de nouvelles enquêtes sur les pratiques commerciales déloyales

Des conteneurs d'expédition sont empilés à l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey

L'administration américaine a lancé mercredi ‌une nouvelle enquête commerciale sur la surcapacité industrielle de 16 des plus importants ​partenaires commerciaux des Etats-Unis, ce qui pourrait mener à l'instauration de nouveaux droits de douane.

La Cour suprême américaine a décidé le 20 février d'invalider les vastes droits de ​douane dits "réciproques" du président américain Donald Trump.

Le représentant au Commerce Jamieson Greer a déclaré que l'enquête au titre ​de la Section 301 du Trade Act ⁠de 1974, qui a pour but de déterminer l'équité de pratiques commerciales à ‌l'égard des compagnies américaine, pourrait aboutir à l'imposition de nouveaux droits de douane sur les produits en provenance de Chine, de l'Union ​européenne, de l'Inde, du Japon, ‌de la Corée du Sud et du Mexique d'ici l'été.

Taiwan, ⁠le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, le Cambodge, Singapour, l'Indonésie, le Bangladesh, la Suisse et la Norvège font également partie des pays visés par cette enquête.

Le Canada, deuxième ⁠partenaire commercial des ‌Etats-Unis, n'a pas été mentionné comme étant visé par l'enquête.

"Ces enquêtes ⁠porteront donc sur les économies qui, selon les données dont nous disposons, semblent ‌présenter une surcapacité structurelle et une production excédentaire dans divers secteurs manufacturiers, ⁠notamment en raison d'excédents commerciaux persistants importants ou de capacités ⁠sous-utilisées ou inutilisées", a ‌dit Jamieson Greer lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Une enquête distincte sera ouverte ​au titre de la Section 301 ‌du Trade Act de 1974 afin d'interdire les importations de biens produits en recourant au travail forcé. Soixante ​pays sont visés par cette enquête.

Jamieson Greer a indiqué qu'il espérait conclure les enquêtes avant que les droits de douane temporaires imposés par Donald Trump ⁠après la décision de la Cour suprême n'expirent, au mois de juillet.

Donald Trump a annoncé à la fin du mois de février une surtaxe mondiale de 10% sur tous les produits importés, qu'il a très vite portée à 15%. Cette surtaxe s'applique pour une durée de 150 jours.

(David Lawder à Washington et Ismail Shakil à ​Ottawa; version française Camille Raynaud)