Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* ID LOGISTICS IDLA.PA - Le groupe français de logistique contractuelle a annoncé mercredi une hausse de 13,2% de son Ebitda courant annuel, à 581,1 millions d'euros.
* RUBIS RUBF.PA , JCDECAUX JCDX.PA et MAUREL & PROM
MAUP.PA doivent publier jeudi leurs résultats respectifs avant l'ouverture de la Bourse.
* FERRAGAMO SFER.MI - Le groupe de luxe italien a publié mercredi un bénéfice d'exploitation ajusté pour 2025 en baisse de 33% sur un an.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N3ZU211
