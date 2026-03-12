 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 06:00

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ID LOGISTICS IDLA.PA - Le groupe français de logistique contractuelle a annoncé mercredi une hausse de 13,2% de son Ebitda courant annuel, à 581,1 millions d'euros.

* RUBIS RUBF.PA , JCDECAUX JCDX.PA et MAUREL & PROM

MAUP.PA doivent publier jeudi leurs résultats respectifs avant l'ouverture de la Bourse.

* FERRAGAMO SFER.MI - Le groupe de luxe italien a publié mercredi un bénéfice d'exploitation ajusté pour 2025 en baisse de 33% sur un an.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N3ZU211

(Rédaction de Reuters)

Valeurs associées

Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
ID LOGISTICS
373,000 EUR Euronext Paris -2,48%
JCDECAUX
16,520 EUR Euronext Paris -1,61%
MAUREL & PROM
9,925 EUR Euronext Paris +2,00%
Pétrole Brent
100,20 USD Ice Europ +7,02%
Pétrole WTI
94,31 USD Ice Europ +6,10%
RUBIS
35,660 EUR Euronext Paris +0,73%
SALVAT. FERRAGAMO
6,085 EUR MIL -0,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 11/03/2026
    Top 5 IA du 11/03/2026
    information fournie par Libertify 12.03.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Boeing , Elis , Eurazeo , ID Logistics , TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

  • Les prix dans une station service de Malaga, en Espagne, le 11 mars 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 12.03.2026 04:58 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales, jeudi vers 03H45 GMT, au 13e jour de la guerre au Moyen-Orient: Pétrole: le baril de Brent remonte au-delà de 100 dollars Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial du pétrole, est repassé ... Lire la suite

  • Sur le site d'une frappe israélienne à Beyrouth, au Liban, le 11 mars 2026 ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 12.03.2026 04:55 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée jeudi dans son 13e jour: - Attaque contre des réservoirs de pétrole au Bahreïn Le ministère de l'Intérieur du Bahreïn a appelé jeudi les habitants de plusieurs localités à rester chez eux après ... Lire la suite

  • Des passants regardent les affiches électorales des candidats aux municipales à Paris le 9 mars 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Municipales: Grégoire et Dati jettent leurs dernières forces pour gagner Paris
    information fournie par AFP 12.03.2026 04:14 

    Les deux favoris des municipales à Paris, Emmanuel Grégoire et Rachida Dati, tiennent jeudi leurs derniers meetings avant le premier tour, avec l'espoir de convaincre les électeurs de gauche comme de droite de ne pas disperser leurs voix. Comme dans la plupart ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank