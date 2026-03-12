information fournie par Reuters • 12/03/2026 à 06:00

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ID LOGISTICS IDLA.PA - Le groupe français de logistique contractuelle a annoncé mercredi une hausse de 13,2% de son Ebitda courant annuel, à 581,1 millions d'euros.

* RUBIS RUBF.PA , JCDECAUX JCDX.PA et MAUREL & PROM

MAUP.PA doivent publier jeudi leurs résultats respectifs avant l'ouverture de la Bourse.

* FERRAGAMO SFER.MI - Le groupe de luxe italien a publié mercredi un bénéfice d'exploitation ajusté pour 2025 en baisse de 33% sur un an.

(Rédaction de Reuters)