Le directeur général de RWE confirme son intérêt pour le rachat de la société allemande Uniper

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: « KKR a refusé de commenter » au troisième point)

(Ajoute des détails: KKR a refusé de commenter)

Markus Krebber, directeur général de RWE RWEG.DE , a confirmé lundi que le groupe énergétique allemand était en lice pour racheter son concurrent Uniper

UN0k.DE , détenu à 99 % par l'État.

* Interrogé lors de la conférence sur l'énergie ADIPEC à Abu Dhabi pour savoir si RWE, en collaboration avec KKR KKR.N , avait soumis une offre non contraignante pour Uniper, M. Krebber a répondu: “Cela semble exact”

* Une source directement informée du dossier avait indiqué à Reuters qu’un consortium formé par KKR et RWE avait fait une offre

* RWE et KKR ont refusé de commenter

* M. Krebber avait déclaré en août que RWE n’avait aucun intérêt à acquérir Uniper, dont l’État allemand détient 99,12 % des parts

* Uniper a été nationalisée lors de la crise énergétique de 2022, ce qui l’a sauvée d’une faillite imminente

* Le ministère allemand des Finances a précédemment annoncé son intention de mettre sur le marché jusqu’à 74,12 % d’Uniper et étudie à la fois une vente et une introduction en bourse

* Plusieurs parties ont soumis des offres, comme l’avait précédemment rapporté Reuters, notamment la société énergétique tchèque EPH, le groupe norvégien Equinor EQNR.OL et la société de capital-investissement Apollo Global Management APO.N , ainsi qu’un consortium regroupant la société d’investissement Brookfield BN.TO et l’organisme canadien CPPIB