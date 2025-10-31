 Aller au contenu principal
Le directeur général de Nvidia espère que les puces Blackwell pourront être vendues en Chine, mais la décision dépend de Trump
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 09:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré vendredi qu'il espérait que les puces de pointe Blackwell de l'entreprise puissent être vendues en Chine, bien que cette décision doive être prise par le président américain Donald Trump.

Après les entretiens entre M. Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping en Corée du Sud jeudi, M. Trump a déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One que les semi-conducteurs avaient été discutés et que la Chine allait "parler à Nvidia et à d'autres pour prendre des puces", mais il a ajouté: "Nous ne parlons pas de Blackwell."

