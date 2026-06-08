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Le directeur général de Nvidia annonce que son entreprise collabore avec LG sur des robots humanoïdes et des centres de données
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 04:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré lundi que son entreprise s'associait au conglomérat technologique sud-coréen LG Group dans les domaines des robots humanoïdes et des centres de données.

“Nous travaillons avec eux sur la technologie des moteurs ainsi que sur les systèmes mécaniques afin de pouvoir réunir la robotique humanoïde et l'avenir de la robotique”, a-t-il déclaré aux journalistes après une réunion avec le président du groupe LG, Koo Kwang-mo, à Séoul.

“Nous travaillons également avec LG à la conception des futurs centres de données”, a-t-il ajouté.

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