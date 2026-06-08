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Le directeur général de Nvidia affirme que SK Hynix restera son principal partenaire
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 02:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré lundi que SK Hynix 000660.KS resterait le principal partenaire du fabricant américain de puces d'IA et que Nvidia avait conclu des accords d'approvisionnement à long terme avec le fabricant sud-coréen de mémoires. S'adressant aux journalistes à Séoul, M. Huang a souligné la poursuite de la coopération entre Nvidia et SK Hynix, l'un des principaux fournisseurs de puces HBM (mémoire à haute bande passante) utilisées dans les serveurs d'IA.

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