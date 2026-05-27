Le directeur général de JPMorgan prévoit une hausse des commissions de la banque d'investissement de 10% ou plus au deuxième trimestre

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Les commissions générées par les activités de banque d'investissement de JPMorgan Chase pourraient augmenter de 10% ou plus au deuxième trimestre, a déclaré mercredi le directeur général Jamie Dimon lors d'une conférence destinée aux investisseurs à New York.

L'activité de marché de la plus grande banque américaine, qui comprend ses opérations de trading, est en passe d'enregistrer une croissance de 11% au cours du trimestre actuel et pourrait afficher des résultats "légèrement supérieurs" à ces prévisions, a-t-il ajouté.