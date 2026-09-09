Le directeur général de Howmet se félicite de l'accord conclu avec GE Aerospace et s'efforce de répondre à la forte demande en pièces de moteurs

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Howmet Aerospace HWM.N continue de tout mettre en œuvre pour répondre à la forte demande en pièces de moteurs destinées aux avions commerciaux, a déclaré mercredi le directeur général de la société, alors même qu’un accord de 12 milliards de dollars conclu par GE Aerospace GE.N en vue de l’acquisition d’un géant de la fonderie soulève de nouvelles interrogations au sein du secteur.

Le directeur général John Plant a déclaré qu’il n’avait aucune objection à ce que GE annonce mardi son intention d’acquérir Consolidated Precision Products (CPP) afin de remédier aux goulots d’étranglement dans l’approvisionnement en moteurs d’avion, car le fabricant de pièces moulées et d’aubes pour moteurs continue de tout mettre en œuvre pour répondre à la forte demande de ses clients.

« Vous avez compris l’intention: hier, il s’agissait d’envisager un développement sur plusieurs années. Et je pense que nous devrions nous en accommoder », a déclaré M. Plant lors de la Jefferies Global Industrial Conference à New York.

« Je sais que la question est la suivante: s’il y a des investissements supplémentaires et une augmentation des capacités de CPP à l’avenir, est-ce que cela se fait au détriment de tous les autres, ou s’agit-il de l’un de nos concurrents, ou bien cela vise-t-il davantage le secteur des turbines ou celui des pièces moulées structurelles?

« Mais je pense que nous avons pleinement confiance en nos propres capacités. »