Le directeur général de Goldman surveille la volatilité liée aux élections autour des centres de données

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(Ajout de citations du directeur général concernant le financement aux paragraphes 3 à 4 et 9 à 11, ainsi que d'informations générales sur les centres de données)

par Saeed Azhar et Pritam Biswas

David Solomon, directeur général de Goldman Sachs GS.N , a déclaré mardi qu’il serait intéressant d’observer l’instabilité politique autour des centres d’IA à l’approche des élections de mi-mandat .

S’exprimant lors d’une conférence téléphonique avec les analystes à l’occasion de la publication des résultats trimestriels, il a également indiqué que, compte tenu de l’augmentation des besoins de financement des projets d’IA et de la pression sur les taux d’intérêt, cela pourrait affecter la rentabilité et la viabilité de certains projets.

"Une instabilité politique localisée autour des centres de données. Vous savez, nous avons des élections qui approchent. Ce sera intéressant à observer", a déclaré M. Solomon.

"Il y a évidemment beaucoup de débats politiques à l’approche d’une élection, mais il faut aussi voir comment les États et les collectivités locales agissent après les élections. Tous ces éléments peuvent, vous le savez, créer de la volatilité, et il y a une incertitude qui les entoure."

Les centres de données, qui fournissent la puissance de calcul nécessaire à l’entraînement et à l’exécution des modèles d’IA, se heurtent à une opposition croissante de la part des communautés à travers les États-Unis .

Les habitants ont fait part de leurs inquiétudes concernant l’augmentation de la demande en électricité, la hausse potentielle des factures d’électricité et d’autres impacts environnementaux sur les communautés locales.

Selon une nouvelle étude, le développement de l’intelligence artificielle est en passe de mobiliser une part plus importante de la production américaine que le déploiement de l’électricité, des chemins de fer, des autoroutes inter-États ou d’Internet, avec une structure financière de plus en plus complexe qui présente des risques potentiellement systémiques.

Cette expansion absorbera environ 3,6% du produit intérieur brut chaque année jusqu’en 2032, soit plus de 10.000 milliards de dollars, et s’appuie sur des montages financiers de plus en plus complexes, a écrit Stijn Van Nieuwerburgh, professeur de finance et d’immobilier à la Columbia Business School, dans un article rédigé pour une conférence de la Brookings Institution le mois dernier .

"Des infrastructures d’une ampleur considérable vont être construites autour de ce projet", a déclaré M. Solomon, de Goldman.

"Mais nous nous sentons très bien placés pour proposer une gamme complète de services et participer activement, et nous constatons toujours un volume d’activité considérable."

Goldman Sachs est partenaire financier de Nvidia NVDA.O , qui a annoncé en août s’être associée à six grandes institutions financières pour lancer des plateformes de calcul visant à lever plus de 500 milliards de dollars de capitaux tiers destinés aux infrastructures d’IA.