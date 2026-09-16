Le directeur général de Goldman Sachs indique que l'activité “revenus fixes, devises et matières premières” a légèrement ralenti au troisième trimestre

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Goldman Sachs GS.N s'attend à ce que son activité « FICC » (revenus fixes, devises et matières premières) affiche une légère baisse au troisième trimestre, contrairement à la très bonne performance de son activité actions, a déclaré mercredi son directeur général, David Solomon.

“Notre activité actions reste très solide en termes relatifs. Le secteur FICC a été un peu moins performant en termes relatifs, mais il reste encore quelques semaines avant la fin du mois de septembre”, a-t-il déclaré lors de la conférence mondiale sur les services financiers organisée par Barclays.