Le directeur général de GE Aerospace déclare que les correctifs apportés à la chaîne d'approvisionnement facilitent la livraison des moteurs d'Airbus

21 octobre - Le directeur général de GE Aerospace GE.N , Larry Culp, a déclaré mardi que les efforts de la société pour résoudre les problèmes de la chaîne d'approvisionnement donnaient des résultats, aidant à combler les retards de livraison des moteurs d'avions à Airbus AIR.PA au cours du troisième trimestre.
Larry Culp s'est dit convaincu que CFM International, détenu conjointement par Safran SAF.PA et GE Aerospace GE.N , sera en mesure d'atteindre l'objectif de livraison de moteurs fixé par l'avionneur européen pour cette année.
