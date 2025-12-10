Un "concurrent" chinois dans la bataille avec Boeing : le patron d'Airbus prend "très au sérieux" l'arrivée de Comac vers l'Europe

Le C919, monocouloir porte-étendard de l'avionneur chinois et concurrent affiché du célèbre A320, connait des accrocs dans sa montée en puissance malgré le soutien économique de Pékin. Guillaume Faury dit néanmoins la vigilance du constructeur européen face à un rival "émergent".

Le Comac C919 a remporté près du quart des commandes de moyen-courriers en 2024 (illustration) ( AFP / GIUSEPPE CACACE )

"Oui, on les prend très au sérieux". Interrogé sur la croissance de l'avionneur chinois Comac et de son avion porte-étendard C919 inspiré des best-sellers européen et américain A320 et B737, le président exécutif d' Airbus a évoqué les efforts de son groupe pour" préparer les produits de la génération d'après" et "essayer de garder de l'avance" sur son nouveau rival.

"On les prend très au sérieux, parce qu'aujourd'hui, ce serait une faute majeure de ne pas prendre au sérieux un acteur chinois soutenu par une politique publique là-bas quand on voit la vitesse à laquelle ils vont dans toutes les technologies", a commenté Guillaume Faury à l'antenne de France Inter , mercredi 10 décembre.

La certification européenne du C919 devra encore attendre plusieurs années

Toutefois, si le C919 effectue des vols commerciaux en Chine depuis le mois de mai 2024, son arrivée sur les tarmacs du monde entier n'est pas encore annoncée à court-terme. Pour voler à travers le Vieux continent, l'appareil doit décrocher la certification européenne, qu'il n'obtiendra pas avant 3 à 6 ans, a indiqué le directeur de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA), en avril dernier.

Le C919 devra en outre disposer d'une logistique adaptée. "Lorsqu'une compagnie aérienne choisit un type d'appareil pour une partie de sa flotte, cela nécessite que tous les pilotes et personnels navigants soient qualifiés sur ce type d'appareil", explique Florian Aknin, consultant secteur aéronautique au sein du cabinet Roland Berger.

Il faut donc tout un écosystème - composé de personnel au sol pour entretenir la flotte, de pièces de rechange disponibles - qui met des années à être construit. Enfin, Comac est fortement dépendant de l'étranger en matière technologique, ce qui le rend sensible aux questions géopolitiques, notamment le conflit commercial entre Washington et Pékin.

Les difficultés de croissance n'empêchent toutefois pas Comac, selon Guillaume Faury, de s'inviter dans le duel autrefois chasse gardée d'Airbus et Boeing. "On était deux grands concurrents, et là, ils sont juste émergents mais on considère que c'en est un troisième qui arrive et qu'il faut prendre très au sérieux", a t-il abondé.