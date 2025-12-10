Wall Street ouvre sans grand changement en attendant la Fed

Une enseigne de Wall Street photographiée à l'extérieur de la Bourse de New York, à New York

La Bourse de New York a ouvert sans grand changement mercredi dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans la soirée.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones grignote 7,11 points, soit 0,01%, à 47.567,40 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, grappille 2,25 points, soit 0,03%, à 6.838.26 points.

Le Nasdaq Composite cède 45,60 points, soit 0,19%, à 23.530,88 points.

Le marché anticipe très largement une baisse de 25 points de base des taux directeurs de la Fed à 19h00 GMT. Mais ce sont les "dot plots", ce graphique en forme de points représentant les estimations sur l'évolution des coûts d'emprunt, qui concentreront l'attention des investisseurs. Ils surveilleront aussi les déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat prend fin l'année prochaine, tandis que son successeur pourrait être le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hasset, partisan d'un assouplissement monétaire plus prononcé.

La décision que rendra la Fed intervient dans un contexte de profonde division de ses membres, partagés entre une résurgence de l'inflation et la crainte d'une forte détérioration du marché du travail. A cet égard, les projections économiques de la Fed et les annonces sur l'arrêt de la réduction de son bilan pourraient être particulièrement suivies. D'autant que la Fed comme les investisseurs ont navigué à vue pendant des mois en raison du plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis.

Les inquiétudes liées à l'inflation ont incité les observateurs du marché à prévoir des taux plus élevés d'ici la fin 2026 en Australie, au Canada et au Japon. La Banque du Canada (BoC) doit rendre sa décision à 14h45 GMT.

En attendant tous ces rendez-vous, les marchés actions sont sur de faibles variations après s'être redressées depuis la fin du mois de novembre, l'indice S&P 500 étant désormais à moins de 1% de son niveau record, tandis que l'indice Russell 2000 des petites capitalisations a touché un pic, surperformant l'ensemble de Wall Street ce trimestre.

Aux valeurs, Oracle et Broadcom, deux titres liés à l'intelligence artificielle (IA), un moteur des marchés, sont en légère baisse en amont de la publication de leurs résultats trimestriels respectifs.

Le fabricant d'équipements énergétiques Ge Vernova grimpe de 12,50% à la faveur d'une prévision de hausse de son chiffre d'affaires pour 2026 dans un contexte de forte demande pour ses infrastructures liées à l'IA.

Gamestop chute de 5,15%, le distributeur de jeux vidéo ayant annoncé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)