Sophie Kinsella, autrice de la série "L'accro du shopping", est morte à l'âge de 55 ans

L'autrice britannique Sophie Kinsella à la première britannique du film "L'accro du shopping" à Leicester Square à Londres

La romancière britannique Sophie Kinsella, autrice de la série de livres à succès "L'accro du shopping", est décédée à l'âge de 55 ans des suites d'une maladie, selon un communiqué publié sur son compte Instagram mercredi.

Sophie Kinsella, de son vrai nom Madeleine Wickham, a vendu plus de 50 millions de livres dans le monde entier, notamment sa série populaire qui suit la vie d'une femme fictive accro au shopping à Londres.

Certains des livres de la série ont ensuite été adaptés au cinéma.

La romancière avait été diagnostiquée en 2022 d'un glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau.

"Elle est morte paisiblement, ses derniers jours remplis de ses véritables amours : la famille et la musique et la chaleur et Noël et la joie", indique le communiqué.

"Malgré sa maladie, qu'elle a supportée avec un courage inimaginable, Sophie se considérait comme vraiment chanceuse d'avoir une famille et des amis aussi merveilleux, et d'avoir connu un succès extraordinaire dans sa carrière littéraire".

(Rédigé par Muvija M, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)