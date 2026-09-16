 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général de Boeing affirme que la stabilisation de l'augmentation du rythme de production du 737 MAX prend plus de temps que prévu
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 20:50
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kelly Ortberg, directeur général de Boeing BA.N , a déclaré mercredi qu’il fallait « plus de temps que prévu » pour stabiliser le rythme de production du 737 MAX à 47 appareils par mois.

Une fois ce rythme stabilisé, le constructeur aéronautique américain cherchera à porter la production à 52 appareils par mois, a-t-il déclaré lors d’une conférence.

Ortberg a indiqué que la plus grande version du 737 MAX, le 737-10, sera certifiée « très prochainement ». La certification du 737-10 accuse plusieurs années de retard.

Valeurs associées

BOEING CO
205,270 USD NYSE -2,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,51 -2,74%
CAC 40
8 140,59 +0,62%
2CRSI
29,06 +9,25%
SOITEC
139,5 +13,41%
TOTALENERGIES
80,03 -0,57%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank