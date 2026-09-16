Le directeur général de Boeing affirme que la stabilisation de l'augmentation du rythme de production du 737 MAX prend plus de temps que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Kelly Ortberg, directeur général de Boeing BA.N , a déclaré mercredi qu’il fallait « plus de temps que prévu » pour stabiliser le rythme de production du 737 MAX à 47 appareils par mois.
Une fois ce rythme stabilisé, le constructeur aéronautique américain cherchera à porter la production à 52 appareils par mois, a-t-il déclaré lors d’une conférence.
Ortberg a indiqué que la plus grande version du 737 MAX, le 737-10, sera certifiée « très prochainement ». La certification du 737-10 accuse plusieurs années de retard.
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