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Le directeur général de BlackRock prévient qu'une hausse du prix du pétrole à 150 dollars pourrait déclencher une récession mondiale, selon la BBC
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 10:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le titre pour dire BlackRock et non Blackrock)

Si les prix du pétrole atteignent 150 dollars le baril, cela pourrait déclencher une récession mondiale, a déclaré le directeur général de BlackRock BLK.N Larry Fink à la BBC dans une interview publiée mercredi.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

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