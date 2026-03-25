Le directeur général de BlackRock prévient qu'une hausse du prix du pétrole à 150 dollars pourrait déclencher une récession mondiale, selon la BBC

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(Corrige le titre pour dire BlackRock et non Blackrock)

Si les prix du pétrole atteignent 150 dollars le baril, cela pourrait déclencher une récession mondiale, a déclaré le directeur général de BlackRock BLK.N Larry Fink à la BBC dans une interview publiée mercredi.