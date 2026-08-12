Avion C919 : le concurrent chinois de l'Airbus A320 et du Boeing 737 valide son premier vol commercial international

L'appareil monocouloir "superstar" du chinois Comac marche sur les platebandes des best-sellers des deux avionneurs historiques dominant le marché mondial. Une nouvelle étape vient d'être franchie vers sa conquête des convoités marchés européen et américain.

Un C919 en vol de démonstration à Dubaï, en 2025 ( AFP / GIUSEPPE CACACE )

"On les prend très au sérieux, parce qu'aujourd'hui, ce serait une faute majeure de ne pas prendre au sérieux un acteur chinois soutenu par une politique publique là-bas quand on voit la vitesse à laquelle ils vont dans toutes les technologies". En décembre dernier, le président exécutif d'Airbus disait la vigilance de son groupe face aux avancées de Comac , nouveau rival chinois de l'avionneur. Neuf mois plus tard, l'avion C919, construit en Chine, a réalisé mercredi entre Pékin et la Mongolie son premier vol international, une avancée dans les efforts chinois pour rivaliser un jour avec les géants Boeing et Airbus sur le marché aéronautique mondial.

Certification européenne en attente

Cet avion monocoulir à fuselage étroit qui peut transporter 158 à 192 passagers selon son constructeur est présenté comme un concurrent potentiel de l'Airbus A320 ou du Boeing 737. Mais il n'a pas encore reçu l'approbation des autorités de régulation américaines ou européennes. Pour voler à travers l'Europe, le C919 doit ainsi décrocher la certification européenne, qu'il n'obtiendra pas avant 2 à 5 ans, avait indiqué le directeur de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA).

Le constructeur du C919, l'entreprise d'Etat Comac, a déjà pris pied à l'étranger, en Asie, avec ses C909, des appareils plus petits d'une capacité de 78 à 97 passagers opérés par les compagnies TransNusa en Indonésie ou Air Cambodia au Cambodge.

Un C919 opéré par la compagnie nationale Air China s'est envolé de Pékin mercredi à 15H17 locales. Le vol CA723 s'est posé à Oulan-Bator à 16H58 (08H58 GMT), indiquent des données de trafic aérien.

Hu Yuan, un passager âgé de 40 ans, a exprimé au moment de l'enregistrement son "sentiment de fierté" à voyager sur une ligne internationale à bord d'un avion chinois. "J'espère que nos avions nationaux continueront à s'améliorer en termes de confort et d'expérience globale, et surpasseront Boeing et Airbus", a-t-il déclaré à l'AFP.

La nouvelle ligne reliera les deux capitales à raison d'un aller-retour par jour, selon l'agence officielle chinoise Xinhua.

Le C919 est construit en Chine à partir de composants de différents pays, dont les Etats-Unis. Il a réalisé sont premier vol commercial en mai 2023, entre Shanghai et Pékin. Il est depuis utilisé de manière régulière sur plusieurs lignes en Chine et à Hong Kong.