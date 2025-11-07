Le directeur général d'Exxon s'attend à ce que le pétrole et le gaz jouent un rôle à long terme, mais peut-être pas en tant que carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des détails de l'entretien avec le directeur général d'Exxon Mobil) par Oliver Griffin

Le pétrole et le gaz joueront un rôle essentiel pendant encore longtemps, a déclaré vendredi Darren Woods, directeur général d'Exxon Mobil XOM.N , ajoutant que la question était de savoir s'ils continueraient à être utilisés comme carburant.

Si de futures avancées technologiques pourraient modifier la combustion des hydrocarbures, ceux-ci continueront d'être utilisés à d'autres fins, notamment dans le secteur médical, a déclaré M. Woods.

"Le pétrole brut et les hydrocarbures vont jouer un rôle essentiel dans la vie de chacun pendant encore longtemps", a déclaré M. Woods.

Les émissions de carbone provenant des combustibles fossiles tels que le pétrole et le gaz, mais aussi le charbon, contribuent largement au changement climatique

"La question est de savoir s'il faut continuer à les brûler. Et je pense que cela changera avec le temps, en fonction de l'évolution de la technologie", a-t-il déclaré à Reuters en marge du Forum sur l'innovation durable à Sao Paulo, au Brésil.

Le pays sud-américain accueille la conférence des Nations unies sur le climat COP30 qui se tient ce mois-ci dans la ville de Belem.

En début de semaine, l'ONU a déclaré que le monde dépasserait son objectif de maintenir le réchauffement climatique en dessous de l'objectif de 1,5 degré Celsius fixé lors de la conférence sur le climat de Paris en 2015.

M. Woods a déclaré que les décideurs politiques prenaient des décisions sans avoir une vue d'ensemble, ajoutant qu'une comptabilité carbone efficace était nécessaire pour suivre correctement les émissions.

"En l'absence d'un mécanisme permettant de comptabiliser avec précision le carbone émis par les différentes économies, l'objectif zéro net n'est qu'un slogan", a déclaré M. Woods.

"Il faut comprendre d'où viennent les émissions et disposer d'un système basé sur un grand livre qui donne de la crédibilité à ces émissions tout au long de la chaîne de valeur", a-t-il ajouté.