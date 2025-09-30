Le directeur général d'Exxon demande au président du Mozambique des garanties de sécurité pour le terminal GNL, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Woods et Chapo discutent de la force majeure de TotalEnergies qui affecte les installations partagées avec Exxon -FT

*

Exxon avait précédemment annoncé un objectif de 2026 pour la mise en service de Rovuma LNG

*

Des militants liés à l'État islamique perturbent des projets énergétiques depuis 2017

(Réécrit tout au long, ajoute la déclaration d'Exxon, le contexte)

Le directeur général d'Exxon Mobil XOM.N Darren Woods a fait part la semaine dernière de ses préoccupations concernant les risques qu'un mouvement insurrectionnel posait pour un projet de terminal gazierde 30 milliards de dollars au Mozambique et a demandé des garanties de sécurité au président Daniel Chapo avant de prendre la décision de donner le feu vert au projet, a rapporté le Financial Times mardi.

Woods et Chapo ont également discuté des plans de TotalEnergies TTEF.PA pour reprendre les travaux sur une installation voisine de gaz naturel liquéfié (LNG) en cours de développement par la major pétrolière française et lever un cas de force majeure, a déclaré le FT, citant des sources ayant connaissance des pourparlers.

Les militants liés à l'État islamique ont lancé une insurrection dans la province septentrionale de Cabo Delgado, riche en gaz, en 2017, tuant des milliers de civils et perturbant des projets énergétiques de plusieurs milliards de dollars.

Lorsque TotalEnergies a déclaré la force majeure en 2021 en raison d'une offensive des insurgés qui menaçait son usine de GNL Area 1 au Mozambique, Exxon a également été affectée en raison du développement d'installations partagées et communes, telles qu'une jetée et une installation de déchargement de GNL.

En novembre de l'année dernière, Exxon avait déclaré qu'elle attendait une décision finale d'investissement pour son projet de gaz naturel liquéfié de Rovuma ( LNG) au Mozambique en 2026 .

Un porte-parole d'Exxon a déclaré mardi que la major pétrolière travaillait en étroite collaboration avec ses partenaires afin de s'assurer que les conditions adéquates étaient réunies pour permettre la décision finale d'investissement et la levée du cas de force majeure dans le cadre du projet GNL de Rovuma.

Exxon et son partenaire Eni ENI.MI développent le projet Rovuma LNG dans la zone offshore 4 au nord du Mozambique, qui devrait produire 18 millions de tonnes métriques par an (mtpa) de GNL.

"Nous croyons fermement que le projet d'Exxon Mobil, s'il est mis en œuvre, fera une énorme différence dans l'économie du Mozambique et, par conséquent, dans la vie des Mozambicains", a déclaré Chapo au FT dans un communiqué envoyé par courriel.

La présidence mozambicaine n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.