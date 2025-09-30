Le directeur général d'Expand Energy prévoit un quasi-doublement de la capacité d'exportation de GNL des États-Unis d'ici à la fin de 2030

Le producteur de gaz naturel Expand Energy EXE.O a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que la capacité d'exportation de GNL de la côte américaine du Golfe du Mexique double pour atteindre environ 28 milliards de pieds cubes (bcf) par jour d'ici 2030. Expand, l'un des principaux producteurs de gaz américains, s'attend également à ce que la demande de gaz pour alimenter les centres d'intelligence artificielle et de données soit de l'ordre de 4 à 5 milliards de pieds cubes par jour d'ici la fin de la décennie, a déclaré son directeur général Domenic Dell'Osso lors d'une conférence sur l'énergie à Austin. Les marchés du GNL connaîtront des périodes d'offre excédentaire avant de se resserrer, a ajouté M. Dell'Osso, faisant écho aux inquiétudes récentes du directeur général de TotalEnergies

TTEF.PA , Patrick Pouyanne, selon lesquelles les États-Unis construisent trop d'usines de gaz naturel liquéfié et que cela pourrait entraîner une surabondance durable sur le marché si tous les projets prévus étaient mis en œuvre. Les prix du gaz pourraient dépasser en moyenne 5,50 dollars par million de pieds cubes (mcf ) et tomber en dessous de 2,50 dollars par mcf d'ici à 2027, a déclaré M. Dell'Osso, signalant ainsi la volatilité des marchés. Bien que l'administration du président américain Donald Trump soit favorable à l'ajout d'infrastructures gazières, les défis liés aux litiges et les coûts élevés de la construction de nouveaux gazoducs sont des facteurs limitants, a déclaré M. Dell'Osso.