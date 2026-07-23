Le directeur général d'EasyJet affirme que la compagnie aérienne abordera les règles de l'UE une fois le rachat officialisé

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EasyJet EZJ.L prévoit de se tourner vers les autorités de régulation de l'Union européenne au sujet de la réglementation en matière de propriété dès que la compagnie aérienne britannique aura reçu une offre officielle de l'un ou l'autre de ses prétendants, a déclaré jeudi son directeur général, Kenton Jarvis, à Reuters en réponse à un article de l'agence.

Reuters a rapporté mercredi que l'UE pourrait durcir les règles relatives à la propriété des compagnies aériennes , ce qui pourrait compliquer le projet de rachat d'easyJet .

L’UE exige que les compagnies aériennes soient détenues majoritairement et contrôlées par des entités de l’UE, or les deux soumissionnaires d’easyJet – Apollo APO.N et Castlelake – sont basés aux États-Unis. La compagnie aérienne a donné sa préférence à l’offre d’Apollo, d’un montant de 5,7 milliards de livres sterling (7,6 milliards de dollars), plutôt qu’à celle, moins élevée, de Castlelake.

“Le conseil d’administration examine à la fois la valeur et la faisabilité de toute offre, et la faisabilité implique, comme vous le savez, d’être un allié européen et d’être réglementé en tant que tel”, a déclaré M. Jarvis, ajoutant qu’easyJet et Apollo s’entretiendraient probablement “main dans la main” avec les autorités de régulation.

(1 dollar = 0,7484 livre sterling)